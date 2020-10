Inter-Parma, Conte: “Partita dominata senza concretizzare” (Di sabato 31 ottobre 2020) Antonio Conte nel post partita di Inter-Parma, match della sesta giornata della Serie A 2020/2021 L’allenatore dell’Inter Antonio Conte al termine del match perso/pareggiato/vinto contro il Parma per 2 a 1 e valevole per la sesta giornata della Serie A 2020/2021, ha raccontato le sue impressioni sulla partita ai microfoni di Sky Sport. Qual è la sua valutazione?”Sofferta per il risultato perché è una partita, e non è la prima, in cui dominiamo e basta vedere le statistiche e poi rischi di perderla. Se non fai gol nel calcio non vinci. Noi oggi per l’ennesima volta abbiamo sbagliato tantissimo. Non va bene, con tutte le occasioni che creiamo dobbiamo fare gol. Dobbiamo avere cattiveria e determinazione, avute dal ... Leggi su intermagazine (Di sabato 31 ottobre 2020) Antonionel post partita di, match della sesta giornata della Serie A 2020/2021 L’allenatore dell’Antonioal termine del match perso/pareggiato/vinto contro ilper 2 a 1 e valevole per la sesta giornata della Serie A 2020/2021, ha raccontato le sue impressioni sulla partita ai microfoni di Sky Sport. Qual è la sua valutazione?”Sofferta per il risultato perché è una partita, e non è la prima, in cui dominiamo e basta vedere le statistiche e poi rischi di perderla. Se non fai gol nel calcio non vinci. Noi oggi per l’ennesima volta abbiamo sbagliato tantissimo. Non va bene, con tutte le occasioni che creiamo dobbiamo fare gol. Dobbiamo avere cattiveria e determinazione, avute dal ...

