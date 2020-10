Inghilterra in lockdown: «Ma lo sport proseguirà» (Di sabato 31 ottobre 2020) L’Inghilterra entra in lockdown per un mese, ma lo sport non si ferma: le parole del ministro della Cultura L’Inghilterra entrerà in lockdown per un mese, ma il calcio proseguirà. Lo annuncia Oliver Dowden, ministro della Cultura. Nessun pericolo, dunque, per la Premier League. «Sarà consentito recarsi sul posto di lavoro. Ciò include anche lo sport d’élite che si svolge a porte chiuse». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 ottobre 2020) L’entra inper un mese, ma lonon si ferma: le parole del ministro della Cultura L’entrerà inper un mese, ma il calcio proseguirà. Lo annuncia Oliver Dowden, ministro della Cultura. Nessun pericolo, dunque, per la Premier League. «Sarà consentito recarsi sul posto di lavoro. Ciò include anche lod’élite che si svolge a porte chiuse». Leggi su Calcionews24.com

LaStampa : Inghilterra, Johnson annuncia il lockdown nazionale - LaStampa : La mappa dell’Europa in lockdown: serrate in Inghilterra, Austria, Grecia e Portogallo - massimo_fares : RT @Icompetenti: #Lockdown in Inghilterra: - tutte le attività chiuse - Bar pub e ristoranti solo take away - aperte solo farmacie e superm… - NoleRulez7 : RT @Icompetenti: #Lockdown in Inghilterra: - tutte le attività chiuse - Bar pub e ristoranti solo take away - aperte solo farmacie e superm… - massimi04366044 : RT @claudiocerasa: Lockdown in Irlanda, e scuole aperte. Lockdown in Francia, e scuole aperte. Lockdown in Germania, e scuole aperte. Lockd… -