Il Governo si prende una settimana per decidere sul lockdown: in arrivo ulteriori restrizioni (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTra una settimana sapremo. E’ quanto si è dato di tempo il Governo per decidere se proseguire sulla strada tracciata dall’ultimo dpcm o se usare il pugno duro rispolverando il lockdown. I dati dei prossimi giorni saranno decisivi in tal senso, ma la sensazione è che, in ogni caso, verranno presi ulteriori provvedimenti restrittivi per cercare di contenere l’epidemia che sta dilagando sul territorio nazionale. Se non dovessero verificarsi un drastico aumento dei positivi e un sovraffollamento delle terapie intensive, il nuovo dpcm non arriverà prima dell’8 novembre. Proprio sulle terapie intensive sono a lavoro il ministro della salute, Roberto Speranza, e il ministro degli affari regionali, Francesco Boccia. L’intenzione ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTra unasapremo. E’ quanto si è dato di tempo ilperse proseguire sulla strada tracciata dall’ultimo dpcm o se usare il pugno duro rispolverando il. I dati dei prossimi giorni saranno decisivi in tal senso, ma la sensazione è che, in ogni caso, verranno presiprovvedimenti restrittivi per cercare di contenere l’epidemia che sta dilagando sul territorio nazionale. Se non dovessero verificarsi un drastico aumento dei positivi e un sovraffollamento delle terapie intensive, il nuovo dpcm non arriverà prima dell’8 novembre. Proprio sulle terapie intensive sono a lavoro il ministro della salute, Roberto Speranza, e il ministro degli affari regionali, Francesco Boccia. L’intenzione ...

Sulla possibilità che il governo, dopo l'emenazione di 3 differenti dpcm a distanza di pochi giorni, possa intervenire con misure ancor più restrittive, Conte ha detto che "il quadro nazionale va ...

Il premier: "C'è rabbia tra la gente, ma molti rispettano le regole. Serve piano europeo. A dicembre vaccino non per tutti" Il governo si avvia a prendere provvedimenti per un'ulteriore stretta nel ...

