Il figlio di Pierpaolo Pretelli e Ariadna, Leonardo (Di sabato 31 ottobre 2020) Si chiama Leonardo il figlio di Pierpaolo Pretelli, uno dei volti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Petrelli ha partecipato anche come tentatore a “Temptation Island Vip” e come corteggiatore a “Uomini e Donne“. Ha avuto una relazione sentimentale con la showgirl cubana Ariadna Romero, più grande di lui di quattro anni. I due insieme hanno un figlio, Leonardo, ma hanno scelto di separarsi dopo qualche anno, non senza dissapori. La Romero era andata a “Pomeriggio 5” per raccontare perché tra loro non aveva funzionato: “Si litigava sempre, il problema fondamentale è che io avevo bisogno di lui. Quando una donna rimane incinta, nessuno le dice quanto sarà difficile, quanto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 31 ottobre 2020) Si chiamaildi, uno dei volti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Petrelli ha partecipato anche come tentatore a “Temptation Island Vip” e come corteggiatore a “Uomini e Donne“. Ha avuto una relazione sentimentale con la showgirl cubanaRomero, più grande di lui di quattro anni. I due insieme hanno un, ma hanno scelto di separarsi dopo qualche anno, non senza dissapori. La Romero era andata a “Pomeriggio 5” per raccontare perché tra loro non aveva funzionato: “Si litigava sempre, il problema fondamentale è che io avevo bisogno di lui. Quando una donna rimane incinta, nessuno le dice quanto sarà difficile, quanto ...

fragmentsss : A me Pierpaolo non fa neanche più pena perché uno che si becca il palo più volte da una che dice che da quando è de… - lelenucc : Pierpaolo è l'unico concorrente a non aver ricevuto niente da casa, non ha parlato neanche con il figlio di TRE ANN… - TommasoLanda : Non ho capito l'accanimento verso la famiglia Ruta/Goria...perché non cercate anche la mamma del figlio di PierPaol… - asiasinasce : PIERPAOLO HA FATTO LA LINEA DELLA VITA 5 SETTIMANE FA L'UNICO A NON AVER SENTITO IL FIGLIO PIANGE SEMPRE E SI ISO… - yesimthatbiatch : @elisaleoo @ilMenestrelloh La vita di Tommaso, la storia di pierpaolo e suo figlio, oppini e il suo passato, approf… -