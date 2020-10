Franceska Pepe assente al GF Vip dopo la scoperta in macchina: “È successo adesso” (Di sabato 31 ottobre 2020) La scoperta in macchina, pochi minuti prima della nuova diretta del GF Vip, dunque il video per annunciare il forfait in studio nella serata di venerdì 30 ottobre. Franceska Pepe non ha partecipato alla 14esima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini. Uscita dalla Casa qualche settimana fa, per volere del televoto, in una serie di Storie pubblicate sul suo profilo Instagram la modella e influencer ha annunciato ai suoi fan che assisterà al nuovo appuntamento del GF Vip da casa sua, in quanto è risultata positiva al test sierologico. Lo ha rivelato in un filmato in cui Franceska pare trovarsi in macchina, subito dopo aver ricevuto il risultato, come fa sapere lei stessa. E non nasconde di essere rimasta sorpresa di fronte a questa notizia, ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 31 ottobre 2020) Lain, pochi minuti prima della nuova diretta del GF Vip, dunque il video per annunciare il forfait in studio nella serata di venerdì 30 ottobre.non ha partecipato alla 14esima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini. Uscita dalla Casa qualche settimana fa, per volere del televoto, in una serie di Storie pubblicate sul suo profilo Instagram la modella e influencer ha annunciato ai suoi fan che assisterà al nuovo appuntamento del GF Vip da casa sua, in quanto è risultata positiva al test sierologico. Lo ha rivelato in un filmato in cuipare trovarsi in, subitoaver ricevuto il risultato, come fa sapere lei stessa. E non nasconde di essere rimasta sorpresa di fronte a questa notizia, ...

