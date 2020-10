Covid e infortuni complicano i piani di De Zerbi | il Sassuolo in emergenza a Napoli

Leggi su anteprima24

(Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIldi Rino Gattuso ospita al San Paolo il, che arriva a questo match con qualche problema di formazione. Roberto Dedovrà rinunciare al suo bomber: Ciccio Caputo è alle prese con un problema muscolare e non partirà per la trasferta di Fuorigrotta. Ma i guai per il tecnico dei neroverdi non finiscono qua e anche Filip Djuricic è a rischio per il match di. Fuori anche Defrel che non ha ancora ripreso ad allenarsi in gruppo posto e al massimo andrà in panchina. Oltre agliDedeve fare i conti anche con il coronavirus. Dopo Tojan nei giorni scorsi era stato Lukas Haraslin a contrarre il virus, mentre nella giornata di ieri dai tamponi ...