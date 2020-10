Coronavirus, i numeri in chiaro. Il virologo Maga: «Ora l’unica strada possibile sono le chiusure locali» (Di sabato 31 ottobre 2020) Quasi 300 vittime e la soglia dei 30mila nuovi casi superata da due giorni. Il bollettino delle ultime 24 ore sull’epidemia di Covid-19 in Italia incalza il governo a decidere, in queste ore, sulla possibilità di un nuovo Dpcm. Misure più rigide in arrivo dunque che già da lunedì 2 novembre potrebbero entrare a far parte di una nuova azione anti virus. Intanto a leggere i numeri di oggi è il virologo Giovanni Maga che, su Open, invita a considerare uno dei dati in generale più importanti per la corretta lettura della curva epidemica. «È la prima volta in due settimane che vediamo una percentuale costante nel rapporto tra tamponi positivi e tamponi effettuati. Oggi è del 24% proprio come ieri, un valore che dieci giorni fa era al 14%. Possiamo dire che la curva ... Leggi su open.online (Di sabato 31 ottobre 2020) Quasi 300 vittime e la soglia dei 30mila nuovi casi superata da due giorni. Il bollettino delle ultime 24 ore sull’epidemia di Covid-19 in Italia incalza il governo a decidere, in queste ore, sulla possibilità di un nuovo Dpcm. Misure più rigide in arrivo dunque che già da lunedì 2 novembre potrebbero entrare a far parte di una nuova azione anti virus. Intanto a leggere idi oggi è ilGiovanniche, su Open, invita a considerare uno dei dati in generale più importanti per la corretta lettura della curva epidemica. «È la prima volta in due settimane che vediamo una percentuale costante nel rapporto tra tamponi positivi e tamponi effettuati. Oggi è del 24% proprio come ieri, un valore che dieci giorni fa era al 14%. Possiamo dire che la curva ...

