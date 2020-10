Calciomercato Juventus | novità a gennaio | altro bomber per Pirlo?

Leggi su tuttojuve24

(Di sabato 31 ottobre 2020) NEWS– Ildellanon dorme mai, neanche quando i problemi maggiori della Vecchia Signora giungono dal terreno di gioco. Risultati che stentano ad arrivare, vittoria esterna che manca dalla scorsa stagione e squadra parsa in affanno anche dal punto di vista fisico. Forse è proprio per questo che Paratici intende correre ai ripari subito, piazzando un colpo aper regalare un. LEGGI ANCHE:, nuova idea per il centrocampo: arriva dalla Premier LEGGI ANCHE:, il Real Madrid gela la Juve: niente scambio Sebbene l’attaccante titolare della ...