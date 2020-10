“A Varsavia protestano contro la dittatura sanitaria”, ma era una manifestazione per il diritto all’aborto (Di sabato 31 ottobre 2020) Una foto pubblicata da un profilo avvezzo ai caratteri maiuscoli e al benaltrismo mostra una panoramica delle proteste a Varsavia “contro la dittatura sanitaria”. L’utente grida a gran voce che quello di Varsavia è un “popolo con le pa**e” e lo mette a paragone con gli italiani in una foto che mostra una manifestazione in Italia, tra l’altro presa dalla manifestazione dei negazionisti a Roma dei primi giorni di settembre. IERI SERA A Varsavia: MIGLIAIA a MANIFESTARE DAVANTI IL PALAZZO DELLA CORTE COSTITUZIONALE…QUESTA E’ GENTE CON LE PALLE…UN POPOLO PERSEGUITATO DA SEMPRE CHE SE PERDE LA PAZIENZA, SI UNISCE e DIVENTA INARRESTABILE…RICORDIAMOCI QUANDO CON IL GRANDE LECH WALESA, IN ... Leggi su bufale (Di sabato 31 ottobre 2020) Una foto pubblicata da un profilo avvezzo ai caratteri maiuscoli e al benaltrismo mostra una panoramica delle proteste alasanitaria”. L’utente grida a gran voce che quello diè un “popolo con le pa**e” e lo mette a paragone con gli italiani in una foto che mostra unain Italia, tra l’altro presa dalladei negazionisti a Roma dei primi giorni di settembre. IERI SERA A: MIGLIAIA a MANIFESTARE DAVANTI IL PALAZZO DELLA CORTE COSTITUZIONALE…QUESTA E’ GENTE CON LE PALLE…UN POPOLO PERSEGUITATO DA SEMPRE CHE SE PERDE LA PAZIENZA, SI UNISCE e DIVENTA INARRESTABILE…RICORDIAMOCI QUANDO CON IL GRANDE LECH WALESA, IN ...

