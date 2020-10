Piazza Affari tonica in un’Europa cauta (Di venerdì 30 ottobre 2020) (Teleborsa) – All’insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. Wall Street, in questi minuti, evidenzia un significativo calo sull’S&P-500 dell’1,54%, ad un passo delle elezioni presidenziali, che si terranno la prossima settimana, ed in risposta alla crescita continua dei contagi di Covid-19. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,165. Segno più per l’oro, che mostra un aumento dello 0,68%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-1,91%), che ha toccato 35,48 dollari per barile. Migliora lo spread (differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +132 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 ottobre 2020) (Teleborsa) – All’insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a. Wall Street, in questi minuti, evidenzia un significativo calo sull’S&P-500 dell’1,54%, ad un passo delle elezioni presidenziali, che si terranno la prossima settimana, ed in risposta alla crescita continua dei contagi di Covid-19. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,165. Segno più per l’oro, che mostra un aumento dello 0,68%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-1,91%), che ha toccato 35,48 dollari per barile. Migliora lo spread (differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +132 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo ...

