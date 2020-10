Pensioni anticipate ultime news | Proietti e Ghiselli rispondono a Tridico INPS

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Durante l’annuale relazione dell’il presidenteha parlato anche di riforma dellee della necessità di novità per consentire l’accesso anticipato ad alcune categorie e di concentrarsi sui giovani.intervistato ha specificato: “Penso che sia il caso di aggiungere quella sostenibilità sociale che spesso manca dentro al nostro sistemastico. Si raggiungerebbe con una maggiore flessibilità in uscita per alcuni lavoratori, soprattutto usuranti e gravosi. Ma poi immagino che debba concentrarsi maggior attenzione verso quei lavoratori giovani che hanno iniziato a lavorare dopo il ’96 quindi che hanno un sistema contributivo e che rischiano in alcuni casi a causa di carriere instabili e salari bassi di avere una ...

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni anticipate

Fanpage.it

Rispetto a 28 anni fa oggi si va in pensione 10 anni più tardi, ma le aspettative di vita non sono aumentate della stessa misura.A fine anno andrà in pensione la scienziata che per prima ha isolato il coronavirus in Italia. Zingaretti e Speranza favorevoli ...