Il Paradiso delle signore trama 2 novembre: Silvia minaccia Umberto, Cosimo spiazza Gabriella

Una nuova settimana comincia al Paradiso delle signore, la puntata di lunedì 2 novembre sarà caratterizzata da diversi eventi inattesi. Il primo riguarderà Silvia, la quale deciderà di andare da Umberto per intimargli di stare lontano da suo figlio Federico. In secondo luogo, Cosimo farà una sorpresa a Gabriella e organizzerà un'evento nel grande magazzino all'insaputa di Vittorio. Quest'ultimo, dal canto suo, avrà la testa da tutt'altra parte, in quanto troppo impegnato a cercare il figlio di Beatrice.

Stefania in prova al Paradiso delle signore

Nel corso dell'episodio di lunedì 2 novembre del

