Gruppo Caldoro: smontate tutte le bugie di De Luca in un (Di venerdì 30 ottobre 2020) "Da De Luca solo bugie e promesse. Ha sottovaluto il problema e raccontato di soluzioni che non esistono". Così sui social il Gruppo Caldoro che rilancia un video con "alcuni annunci del Presidente" e ... Leggi su gazzettadiavellino (Di venerdì 30 ottobre 2020) "Da Desoloe promesse. Ha sottovaluto il problema e raccontato di soluzioni che non esistono". Così sui social ilche rilancia un video con "alcuni annunci del Presidente" e ...

PupiaTv : Napoli - Gruppo Caldoro: da De Luca soluzioni che non esistono (30.10.20) - GazzettAvellino : Gruppo Caldoro: smontate tutte le bugie di De Luca in un video. - GazzettaSalerno : Gruppo Caldoro: smontate tutte le bugie di De Luca in un video. - gazzettanapoli : Gruppo Caldoro: smontate tutte le bugie di De Luca in un video. - Scisciano : Campania, Covid. Gruppo Caldoro:”In un video le bugie e gli annunci di De Luca”: Napoli, 30 Ottobre – “Da De Luca s… -

Ultime Notizie dalla rete : Gruppo Caldoro Covid, gruppo Caldoro: 'in un video, le bugie e gli annunci di De Luca' La Rampa Gruppo Caldoro: smontate tutte le bugie di De Luca in un video.

“Da De Luca solo bugie e promesse. Ha sottovaluto il problema e raccontato di soluzioni che non esistono”. Così sui social il Gruppo Caldoro che rilancia un video con “alcuni annunci del Presidente” e ...

Emergenza Covid, Gruppo Caldoro all’attacco di De Luca: Unico colpevole del disastro

“Da De Luca solo bugie e promesse. Ha sottovaluto il problema e raccontato di soluzioni che non esistono”. Così sui social il Gruppo Caldoro che rilancia un video con “alcuni annunci del Presidente” e ...

“Da De Luca solo bugie e promesse. Ha sottovaluto il problema e raccontato di soluzioni che non esistono”. Così sui social il Gruppo Caldoro che rilancia un video con “alcuni annunci del Presidente” e ...“Da De Luca solo bugie e promesse. Ha sottovaluto il problema e raccontato di soluzioni che non esistono”. Così sui social il Gruppo Caldoro che rilancia un video con “alcuni annunci del Presidente” e ...