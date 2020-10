Gran Bretagna, porte aperte per le imprese sammarinesi (Di venerdì 30 ottobre 2020) La Gran Bretagna apre le porte alle imprese sammarinesi mettendo a disposizione la sua rete commerciale internazionale, ma anche ai giovani sammarinesi, con programmi formativi e di scambio culturale molto interessanti, come relaziona Daniele Bertolucci sul Corriere.it. E’ quanto ha garantito l’Ambasciatore del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Jill Morris, la quale, accompagnata da una delegazione di funzionari, ha fatto visita nei giorni a San Marino, per la prima volta dopo la pausa imposta dalla pandemia. Accolta a Palazzo Begni dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, dall’Ambasciatore e dal Console di San Marino nel Regno Unito, rispettivamente, Silvia Marchetti e Maurizio Bragagni, ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 30 ottobre 2020) Laapre leallemettendo a disposizione la sua rete commerciale internazionale, ma anche ai giovani, con programmi formativi e di scambio culturale molto interessanti, come relaziona Daniele Bertolucci sul Corriere.it. E’ quanto ha garantito l’Ambasciatore del Regno Unito die Irlanda del Nord, Jill Morris, la quale, accompagnata da una delegazione di funzionari, ha fatto visita nei giorni a San Marino, per la prima volta dopo la pausa imposta dalla pandemia. Accolta a Palazzo Begni dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, dall’Ambasciatore e dal Console di San Marino nel Regno Unito, rispettivamente, Silvia Marchetti e Maurizio Bragagni, ...

sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. «Contagi proiettano Italia verso scenario 4». Gran Bretagna, probabili 100mila casi al… - borghi_claudio : @Saladino__Italy @salvalimpo No dipende. In Gran Bretagna è colpa di Boris Johnson, in Brasile è colpa di Bolsonaro… - Capezzone : +++Ieri a @staseraitalia #staseraitalia+++ CLIPPINO 3 La Gran Bretagna del criticatissimo Boris Johnson ha dato so… - JohnnyUtah_77 : RT @Apndp: Gli islamici non sono tutti terroristi E' un fatto Ma i terroristi che dal 2004 insanguinano l'#Europa (Spagna,Gran Bretagna,Fra… - vivalaradiontw : #VivaLaRadio #Network Oggi il #30Ottobre 1971 usciva il sesto album dei #PinkFloyd #Meddle Venne registrato a più r… -