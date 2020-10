Cosa succede intanto nel mondo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il Partito laburista britannico sospende il suo ex leader Jeremy Corbyn per antisemitismo, 140 migranti muoiono in un naufragio al largo del Senegal, gli elettori neozelandesi approvano la legalizzazione dell’eutanasia. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il Partito laburista britannico sospende il suo ex leader Jeremy Corbyn per antisemitismo, 140 migranti muoiono in un naufragio al largo del Senegal, gli elettori neozelandesi approvano la legalizzazione dell’eutanasia. Leggi

Il 29 ottobre l’Organizzazione internazionale per le migrazioni ha annunciato che almeno 140 migranti sono morti nel naufragio della loro imbarcazione al largo della costa del Senegal. Circa sessanta ...

Strage a Nizza, Salvini: ''Viminale allo sbando, Lamorgese si dimetta''

Nel mezzo, la cancellazione dei Decreti Sicurezza per aprire porti e portafogli. Cosa deve succedere ancora? Il Viminale è allo sbando, Lamorgese si dimetta". Lo dice il leader della Lega Matteo ...

