Contagi | quando arriva il picco | previsione per Natale

Con tutta l'Europa nel pieno della seconda ondata di coronavirus, molti si chiedono quando arriverà il picco dei Contagi in Italia. Al quesito ha provato a rispondere, sulle pagine del Corriere della Sera, l'epidemiologo e professore ordinario di Igiene all'Università di Firenze Paolo Bonanni. Un parere è arrivato anche da Stefania Salmaso, epidemiologa ed ex numero un0 … Impronta Unika.

Sono 5 le Regioni a rischio lockdown

Non tutte le regioni italiani vivono numeri di contagi elevati. Le 5 regioni che più preoccupa in questa seconda ondata sono Lombardia, Campania, Liguria, ...

