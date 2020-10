Confcommercio a De Luca | “Pensi ad utilizzare le risorse delle Regione | fino ad ora solo sprechi”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa diCampania, con le dichiarazioni di Massimo Di Porzio. “Deinvece di aggredire verbalmente i ristoratori pensi ameglio le tantedella. I duemila euro stanziati e che ritiene possano essere utili alla categoria nonsono una goccia in un mare di disagio ma la maggior parte degli operatori del settore non ne ha neanche beneficiato perché destinatialle piccolissime imprese con fatturati minimi.ad ora ha sprecatocon piccoli contributi a pioggia che non hanno avuto alcun effetto sul tessuto economico della Campania e non ha neanche mai voluto ascoltare le proposte che più volte ...