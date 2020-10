Chiesa “Grato a Firenze | ora fiero di essere alla Juve”

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 ottobre 2020) TORINO (ITALPRESS) – “Ringrazio la Fiorentina eper questi 14 anni fra settore giovanile e prima squadra, dove mi hanno fatto crescere come uomo e come persona. Ringrazio i presidenti Della Valle e Commisso e i tifosi viola che mi hanno supportato nel bene e nel male. Ora sono orgoglioso di indossare questa maglia e scendere in campo per questa società prestigiosa”. Arrivato nell'ultimo giorno di mercato, Federicosi presenta ufficialmente da nuovo giocatore della Juventus. “Siamo una squadra in costruzione ma scendiamo in campo per vincere ogni partita e ogni competizione, vogliamo portare a casa punti e vittorie e siamo tutti uniti per giocarci al meglio la prossima gara. Seguendo l'allenatore e lavorando duro, arriveranno i risultati”. Impiegato a desta e a sinistra da Pirlo, per ...