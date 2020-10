Bari | terribile incidente in serata | Onofrio muore a 35 anni Lascia moglie e due figli

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Si chiamaRicupero la giovane vittima dell’avvenuto nella tardadi ieri a, in via Napoli. L’uomo aveva 35unae due bimbi.inRicupero Secondo una prima ricostruzione, l’auto su cui viaggiavasarebbe stata travolta da un’altra auto mentre procedeva in via … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.