Annullata la conferenza stampa di Gasp Atalanta | positivo Cristian Raimondi

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Ladell’programmata per questo venerdì 30 ottobre, in vista della partita contro il Crotone, è stata

La Gazzetta dello Sport

La conferenza stampa dell’Atalanta programmata per questo venerdì 30 ottobre, in vista della partita contro il Crotone, è stata annullata. Il collaboratore tecnico ed ex giocatore dell’Atalanta ...Il mister Gian Piero Gasperin è stato costretto a disertare la conferenza stampa del venerdì a causa di un caso di positività nel suo staff tecnico. In settimana il Papu Gomez aveva ammesso che la ...