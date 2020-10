Alexander Zverev: “Sarò padre e sono pronto per le responsabilità. Accuse di Olga non vere” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Giornate piuttosto complicate fuori dal campo per Alexander Zverev, improvvisamente al centro di gossip e Accuse piuttosto pesanti. Il giocatore tedesco ha rotto il suo silenzio sugli ultimi avvenimenti con un post sui propri profili social. In prima istanza Zverev ha commentato la notizia della gravidanza dell’ex fidanzata: “sono stati giorni difficili, diventerò padre a 23 anni. Non vedo l’ora che nasca il bambino, anche se io e Brenda non stiamo più insieme abbiamo ancora un buon rapporto e voglio prendermi le mie responsabilità come padre. Insieme ci prenderemo cura del piccolo – prosegue il tedesco – ma non voglio dire altro in pubblico perchè sono temi privati e sono certo ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020) Giornate piuttosto complicate fuori dal campo per, improvvisamente al centro di gossip epiuttosto pesanti. Il giocatore tedesco ha rotto il suo silenzio sugli ultimi avvenimenti con un post sui propri profili social. In prima istanzaha commentato la notizia della gravidanza dell’ex fidanzata: “stati giorni difficili, diventeròa 23 anni. Non vedo l’ora che nasca il bambino, anche se io e Brenda non stiamo più insieme abbiamo ancora un buon rapporto e voglio prendermi le mie responsabilità come. Insieme ci prenderemo cura del piccolo – prosegue il tedesco – ma non voglio dire altro in pubblico perchètemi privati ecerto ...

