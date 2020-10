Whatsapp, arrivano nuovi stickers con l’ultimo aggiornamento (Di giovedì 29 ottobre 2020) Con l’ultimo aggiornamento di Whatsapp, attualmente presente nella versione beta di Android, arrivano nuovi stickers: i dettagli Whatsapp è sempre pieno di sorprese. L’ultima riguarda l’aggiornamento dell’app per Android, attualmente disponibile solo nella versione beta. Al suo interno, come scoperto dai colleghi di WaBetaInfo, figurano pacchetti nuovi di stickers disponibili in chat. La nuova versione … L'articolo Whatsapp, arrivano nuovi stickers con l’ultimo aggiornamento proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Con l’ultimodi, attualmente presente nella versione beta di Android,: i dettagliè sempre pieno di sorprese. L’ultima riguarda l’dell’app per Android, attualmente disponibile solo nella versione beta. Al suo interno, come scoperto dai colleghi di WaBetaInfo, figurano pacchettididisponibili in chat. La nuova versione … L'articolocon l’ultimoproviene da Inews.it.

