Uomini e donne, Davide bacio con Beatrice e Chiara (Di giovedì 29 ottobre 2020) Davide, bacio per Beatrice e Chiara nelle sue esterne a Uomini e donne. Nella puntata in onda oggi, giovedì 29 ottobre 2020, dopo la parentesi dedicata a Gemma, Davide ammette di essere un po’ turbato. Niente di brutto, specifica, ma solo cose belle… A quel punto, il tronista si siede al centro studio e viene raggiunto dalla ragazza. Vediamo il video del loro incontro. Beatrice è uscita in esterna con Davide, a Uomini e donne. Bambina, inutile e balena le prime tre parole scritte sui post.it davanti a Davide per raccontarsi. L’essere bambina per lei è legata all’amore, alla voglia di essere ingenui e anche infantili di fronte a un sentimento ... Leggi su gossipblog (Di giovedì 29 ottobre 2020)pernelle sue esterne a. Nella puntata in onda oggi, giovedì 29 ottobre 2020, dopo la parentesi dedicata a Gemma,ammette di essere un po’ turbato. Niente di brutto, specifica, ma solo cose belle… A quel punto, il tronista si siede al centro studio e viene raggiunto dalla ragazza. Vediamo il video del loro incontro.è uscita in esterna con, a. Bambina, inutile e balena le prime tre parole scritte sui post.it davanti aper raccontarsi. L’essere bambina per lei è legata all’amore, alla voglia di essere ingenui e anche infantili di fronte a un sentimento ...

6000sardine : “Quello che voglio è solo vivere in pace, serena. Che tutte le persone possano girare mano nella mano, che siano du… - rtl1025 : ??L’Aforisma di oggi è: “In lungo e in largo per il mondo ho incontrato magnifici sognatori, uomini e donne che cred… - Pontifex_it : A tutti i credenti, alle donne e agli uomini di buona volontà, diciamo: facciamoci con creatività artigiani della p… - gossipblogit : Uomini e donne, Davide bacio con Beatrice e Chiara - jennyiiiiiii : RT @di_avocado: Le risposte delle donne Vs le risposte degli uomini Molto a cui pensare -