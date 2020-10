Uno spettacolo anche da bambina! Oggi è una delle attrici più amate della tv. Impossibile non riconoscere quegli occhioni blu (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ormai è diventata un’attrice affermata. E su Instagram conta quasi 270mila follower. Proprio sul profilo social non è l’unica a postare foto di quando era bambina. E, ogni volta, i fan impazziscono per queste immagini che ritraggono i loro beniamini. Si tratta di scatti personali, attraverso i quali i personaggi famosi riescono a creare un legame ancora più stretto con i propri sostenitori. Stavolta a fare colpo è una foto che ritrae una bambina dagli occhi azzurri, il viso paffutello e le labbra a formare un broncio davvero buffo. Beh, cosa dire, l’attrice di cui parliamo non sembra essere cambiata moltissimo da quegli anni. Forse, per i più attenti, è già possibile indovinare di chi si tratta. Noi diciamo solo che lei è una dei protagonisti della serie tv “Doc – ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ormai è diventata un’attrice affermata. E su Instagram conta quasi 270mila follower. Proprio sul profilo social non è l’unica a postare foto di quando era bambina. E, ogni volta, i fan impazziscono per queste immagini che ritraggono i loro beniamini. Si tratta di scatti personali, attraverso i quali i personaggi famosi riescono a creare un legame ancora più stretto con i propri sostenitori. Stavolta a fare colpo è una foto che ritrae una bambina dagli occhi azzurri, il viso paffutello e le labbra a formare un broncio davvero buffo. Beh, cosa dire, l’attrice di cui parliamo non sembra essere cambiata moltissimo daanni. Forse, per i più attenti, è già possibile indovinare di chi si tratta. Noi diciamo solo che lei è una dei protagonistiserie tv “Doc – ...

Paoletta_F : #IlVolo @piero_barone ' In questi mesi ci sono stati diverse iniziative per attirare l'attenzione sui problemi dei… - juventusfc : ?? ???? Due mondi diversi. Dos mons similars. Uno spettacolo unico. Benvingut a #JuveBarça! PRESS PLAY ??… - ItalyMFA : ???????? L’Italia celebra #UN75 portando al Palazzo di Vetro in diretta mondiale uno spettacolo senza precedenti ???? U… - 2002pg : @Giulia93102799 È uno spettacolo trovare qualcuno da viziare e voler solo indietro un sorriso ?? - Tristan_rot : @bobogiac Anche voi siete uno spettacolo. Indegno. -

Ultime Notizie dalla rete : Uno spettacolo Ambra Lmbardo, tutta in pizzo nero è uno spettacolo ricco di Eros, pazzesca-FOTO Yeslife Nuove misure: è allarme nel mondo dello spettacolo

Gli organizzatori hanno annunciato tramite comunicato l'annullamento delle 33esima edizione subito dopo le decisioni prese dal governo. «Uno spettacolo con 50 persone per la maggioranza delle produzio ...

Ristori fino a 150 mila euro. Aiuto di 1.000 euro ai precari

Un consiglio dei ministri rapido. Durato solo un'ora. Un segno del fatto che il governo, di fronte a un Paese dove la tensione continua a crescere, cerca di dare un segnale di coesione.

Gli organizzatori hanno annunciato tramite comunicato l'annullamento delle 33esima edizione subito dopo le decisioni prese dal governo. «Uno spettacolo con 50 persone per la maggioranza delle produzio ...Un consiglio dei ministri rapido. Durato solo un'ora. Un segno del fatto che il governo, di fronte a un Paese dove la tensione continua a crescere, cerca di dare un segnale di coesione.