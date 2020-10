Sistema Saguto | Tribunale confisca abitazione dell’ex giudice

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 29 ottobre 2020) La casa dell'ex presidente della sezione misure di prevenzione deldi Palermo, Silvana, condannata oggi a 8 anni e 6 mesi, è statata per equivalente per un valore di 328mila euro. E' questa una delle pene accessori comminate daldi Caltanissetta a conclusione del processo sul cosiddetto "". Nel dispositivo si legge che l'unità immobiliare è sita a Palermo, via Giovanni Agostino De Cosmi n. 37.ti anche ulteriori beni nella sua disponibilità per un valore complessivo di euro 495.262,36.