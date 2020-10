Roma-CSKA Sofia 0-0: pareggio all’Olimpico per i giallorossi (Di venerdì 30 ottobre 2020) Roma-CSKA Sofia 0-0. Questo il risultato dell’incontro che si è disputato oggi, giovedì 29 ottobre 2020, alle 21.00 all’Olimpico, match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Nell’altra partita del girone A il Cluj ha pareggiato per 1 a 1 con lo Young Boys e dunque la classifica attuale è: Cluj 4, Roma 4, Young Boys 1, CSKA Sofia 0. Nella scorsa giornata i giallorossi sono tornati vittoriosi dalla trasferta svizzera, battendo per 2 a 1 lo Young Boys, mentre il CSKA Sofia è stato sconfitto per 2 a 0 dal Cluj. A guidare il CSKA non c’è Belchev, esonerato pochi giorni fa dopo il pareggio per 1 a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 30 ottobre 2020)0-0. Questo il risultato dell’incontro che si è disputato oggi, giovedì 29 ottobre 2020, alle 21.00 all’Olimpico, match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Nell’altra partita del girone A il Cluj ha pareggiato per 1 a 1 con lo Young Boys e dunque la classifica attuale è: Cluj 4,4, Young Boys 1,0. Nella scorsa giornata isono tornati vittoriosi dalla trasferta svizzera, battendo per 2 a 1 lo Young Boys, mentre ilè stato sconfitto per 2 a 0 dal Cluj. A guidare ilnon c’è Belchev, esonerato pochi giorni fa dopo ilper 1 a ...

