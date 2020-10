Pallanuoto femminile | Serie A1 2020-2021 | ufficiale la nuova formula Si parte il 7 novembre

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 ottobre 2020) LaA1 diripartirà il 7: lo ha ufficializzato la FIN, che ha definito lae rilasciato il calendario della prima fase. Il massimo campionato infatti sarà diviso in due fasi prima dei play-off, mentre nella seconda fase i play-out non vedranno retrocessioni. Nella prima fase le otto squadre saranno divise in due gironi da quattro: il Girone A è composto da Plebiscito Padova,Trieste, CSS Verona e Bogliasco 1951, mentre il Girone B sarà formato da L’Ekipe Orizzonte, Vela Nuoto Ancona, SIS Roma e RN Florentia. La prima fase si svolgerà con partite di andata e ritorno nelle seguenti date: sabato 7, sabato 21, sabato 5 ...