Le più assurde teorie cospirazioniste su Joe Biden e Donald Trump (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Chi pensa che manovri Joe Biden?” chiede a un certo punto la giornalista di Fox News Laura Ingraham a Donald Trump durante un’intervista andata in onda alla fine di agosto. “Persone di cui non ha mai sentito parlare. Individui che agiscono nell’ombra”. Poi il presidente articola il concetto: “Abbiamo fatto salire una persona su un volo da una certa città questo weekend, e l’aereo era completamente pieno di questi criminali, vestiti con uniformi nere e attrezzature, e questo e quello”. “Dov’è successo?”, chiede Ingraham. “Glielo dirò un giorno”, risponde Trump. “C’è un’indagine in corso, arrivavano da una determinata città, e questa persona era diretta alla ... Leggi su wired (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Chi pensa che manovri Joe?” chiede a un certo punto la giornalista di Fox News Laura Ingraham adurante un’intervista andata in onda alla fine di agosto. “Persone di cui non ha mai sentito parlare. Individui che agiscono nell’ombra”. Poi il presidente articola il concetto: “Abbiamo fatto salire una persona su un volo da una certa città questo weekend, e l’aereo era completamente pieno di questi criminali, vestiti con uniformi nere e attrezzature, e questo e quello”. “Dov’è successo?”, chiede Ingraham. “Glielo dirò un giorno”, risponde. “C’è un’indagine in corso, arrivavano da una determinata città, e questa persona era diretta alla ...

M5S_Europa : Con 335 voti favorevoli e 297 contrari, il Parlamento europeo ha preso posizione contro le sovvenzioni per la corri… - JackTel91780027 : @edigram @La_manina__ sta semplicemente spingendo teorie assurde e demenziali (in stile the great barrington declar… - HumorTioSam : RT @JoseCarlosRRuiz: Hai raggione @Romeo77111184. Gli Stati Uniti sono un paese malato di egoismo e assurde manie di grandezza, un paese ch… - andrelettrico : @GiuseppeConteIT Decisioni assurde e prive di logica mettono famiglie in difficoltà si parla solo di chiusure e re… - Luigi82724358 : @ErsiGiliberti Si assurde,considerando che sono anche minori, dove arriveremo,non c'è più rispetto per nulla e nessuno -