GWENT | The Witcher Card Game | inizia l’evento a tema Saovine

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 29 ottobre 2020) CD PROJEKT RED ha annunciato l’inizio dell’evento festivo di: TheSe avete provato The3, il mastodontico RPG di CD PROJEKT RED, allora di sicuro avrete giocato almeno una volta a. Per chi non lo conoscesse ilè un gioco di carte interno all’universo di Thee dopo il successo del terzo capitolo è diventato addirittura un videogioco stand-alone. Ormai il gioco delè disponibile da parecchio tempo, ma nonostante ciò continua a tenere i giocatori incollati allo schermo aggiungendo costantemente nuovi contenuti. A volte le novità non seguono delle scadenze fisse, ma nella maggior ...