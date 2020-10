Conte fa appello all’unità e cita Einstein: “Governo ce la metterà tutta per mettere in sicurezza il Paese” (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Questo è il momento di restare uniti. Quel che possiamo assicurare è che il governo ce la metterà tutta per mettere in sicurezza il Paese e tutti noi del governo siamo consapevoli che dobbiamo impegnarci con la massima determinazione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso dell’informativa alla Camera. E conclude l’intervento citando Albert Einstein: “Siamo consapevoli che siamo qui non per noi ma per gli altri uomini anzitutto quelli dal cui sorriso e benessere dipende la nostra felicità ma anche da quella moltitudine di sconosciuti alla quale ci lega un vincolo di simpatia”. L'articolo Conte fa appello all’unità e cita ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Questo è il momento di restare uniti. Quel che possiamo assicurare è che il governo ce la metteràperinil Paese e tutti noi del governo siamo consapevoli che dobbiamo impegnarci con la massima determinazione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe, nel corso dell’informativa alla Camera. E conclude l’interventondo Albert: “Siamo consapevoli che siamo qui non per noi ma per gli altri uomini anzitutto quelli dal cui sorriso e benessere dipende la nostra felicità ma anche da quella moltitudine di sconosciuti alla quale ci lega un vincolo di simpatia”. L'articolofaall’unità e...

Ultime Notizie dalla rete : Conte appello Appello dei medici a Conte: «Pensiamo a tutti i malati non Covid» Il Messaggero Conte ha ammesso che regna l'incertezza, ma ha assicurato l'impegno del governo

"Le misure sono state suggerite dagli scienziati nell'ambito dei protocolli nazionali. L'epidemia risulta compatibile con lo scenario 3, con rapida progressione in alcune regioni", ha osservato "Non a ...

Conte: «Dati preoccupanti, ora è davvero il momento dell’unità». Salvini: lockdown? Se serve, si fa

Appello all’unità «Tutti i governi Ue con i loro meriti e demeriti - ha detto Conte - e ciò riguarda anche il nostro governo, sono stati costretti a fare un passo indietro. La scorsa settimana il ...

