Che significa Phubbing? Usare il cellulare davanti ai figli è pericoloso, ecco perché (Di giovedì 29 ottobre 2020) Restare con gli occhi puntati sul display dello smartphone ignorando completamente i propri figli è un grave errore. Che adesso viene studiato anche dagli scienziati. Il fenomeno che in America chiamano Phubbing, peggiora, infatti, le relazioni familiari. Non solo. Si tratta di un atteggiamento che ha possibili ripercussioni sul benessere psicologico dei giovani. Uno studio fatto a Milano Questo è il risultato dello studio di un gruppo di ricercatori dell’Università di Milano-Bicocca, pubblicato sul Journal of Social and Personal Relationships. Lo studio, dal titolo Mom, dad, look at me: The development of the Parental Phubbing Scale, è il frutto della collaborazione multidisciplinare tra ricercatori del Dipartimento di Psicologia di Milano-Bicocca e di Sociologia e ricerca sociale ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 29 ottobre 2020) Restare con gli occhi puntati sul display dello smartphone ignorando completamente i propriè un grave errore. Che adesso viene studiato anche dagli scienziati. Il fenomeno che in America chiamano, peggiora, infatti, le relazioni familiari. Non solo. Si tratta di un atteggiamento che ha possibili ripercussioni sul benessere psicologico dei giovani. Uno studio fatto a Milano Questo è il risultato dello studio di un gruppo di ricercatori dell’Università di Milano-Bicocca, pubblicato sul Journal of Social and Personal Relationships. Lo studio, dal titolo Mom, dad, look at me: The development of the ParentalScale, è il frutto della collaborazione multidisciplinare tra ricercatori del Dipartimento di Psicologia di Milano-Bicocca e di Sociologia e ricerca sociale ...

Imparare durante l'infanzia a suonare uno strumento musicale ti rende più vigile se non addirittura più intelligente, questo è quanto emerge da uno studio ...

Per l'ex premier "meglio un lockdown spiegato bene". Il professor Galli incalza: probabilmente andremo incontro a decisioni come in Francia ...

