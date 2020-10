Tommaso Zorzi è già entrato in clima Halloween nella casa del Grande Fratello (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Halloween sarà fra tre giorni, ma Tommaso Zorzi e gli autori del Grande Fratello Vip 5 hanno deciso di anticipare quello che sarà il tema centrale della giornata di sabato regalando agli inquilini della casa un cappello da strega, diventato da subito un prezioso cimelio per Zorzi e Stefania Orlando. In particolare, Tommy ha imperversato per tutta la sera di ieri con questo simpatico cappello, facendo scompisciare gli altri concorrenti e gli utenti da casa, che hanno seguito con gli occhi sognanti le sue mirabolanti imprese. E chi lo ferma più ormai… La gag di Tommaso Zorzi con Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli nella letteratura italiana e straniera sono innumerevoli ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 28 ottobre 2020)sarà fra tre giorni, mae gli autori delVip 5 hanno deciso di anticipare quello che sarà il tema centrale della giornata di sabato regalando agli inquilini dellaun cappello da strega, diventato da subito un prezioso cimelio pere Stefania Orlando. In particolare, Tommy ha imperversato per tutta la sera di ieri con questo simpatico cappello, facendo scompisciare gli altri concorrenti e gli utenti da, che hanno seguito con gli occhi sognanti le sue mirabolanti imprese. E chi lo ferma più ormai… La gag dicon Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelliletteratura italiana e straniera sono innumerevoli ...

