Stefania Orlando shock, ha un fratello segreto: “Non parla mai di me” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Stefania Orlando shock, la gieffina ha un fratello segreto, le parole del dirette interessato sono davvero forti: ecco cosa ha raccontato a Di Più. foto facebookSi parla ancora di Grande fratello Vip e nello specifico di una delle sue attuali protagoniste tra le più amate, ovvero la conduttrice dai capelli biondi che al momento è in nomination insieme ad altri cinque compagni. Proprio nelle scorse ore il settimanale Di Più ha intercettato suo fratello segreto, di cui fino adesso non si è mai saputo nulla, si chiama Gianni e vive a Parigi ed è nato da una relazione avuta in passato dalla loro mamma Annamaria. “Sono il fratello di Stefania ... Leggi su chenews (Di mercoledì 28 ottobre 2020), la gieffina ha un, le parole del dirette interessato sono davvero forti: ecco cosa ha raccontato a Di Più. foto facebookSiancora di GrandeVip e nello specifico di una delle sue attuali protagoniste tra le più amate, ovvero la conduttrice dai capelli biondi che al momento è in nomination insieme ad altri cinque compagni. Proprio nelle scorse ore il settimanale Di Più ha intercettato suo, di cui fino adesso non si è mai saputo nulla, si chiama Gianni e vive a Parigi ed è nato da una relazione avuta in passato dalla loro mamma Annamaria. “Sono ildi...

GrandeFratello : L'unica cosa bella del sentirsi un po' distanti è la certezza di tornare vicini in fretta... ?? #GFVIP - obvae_ : RT @furiousorlando: “Le delusioni arrivano perché abbiano delle aspettative. Non ti aspettare mai niente. Le cose devi farle perché vuoi be… - stellaselenec : RT @oocgfvip5: Stefania Orlando parla con il broccolo. ?? #GFVIP - Bianca65920845 : comunque io sottona per l’amicizia tra Matilde Brandi e Stefania Orlando tanto quanto l’amicizia tra Regina Mills e… - ssofiaaaas : RT @furiousorlando: “Le delusioni arrivano perché abbiano delle aspettative. Non ti aspettare mai niente. Le cose devi farle perché vuoi be… -