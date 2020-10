Speciale Halloween | Spagna terra di fantasmi in “The Orphanage”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dopo molti anni di assenza, Laura (Belén Rueda) torna nell’orfanotrofio che era stato la sua casa felice durante l’infanzia. Lo acquista, per farne una casa famiglia, e vi si trasferisce insieme al marito e al figlio adottivo Simón. Ma il vecchio palazzo di The Orphanage non è mai stato abbandonato dai bambini che furono per lei fratelli e sorelle, e sarà proprio il figlio di Laura a rivelarlo alla madre, senza però venire ascoltato. Palacio de Partaríu, location di The Orphanage – Photo Credits: Sara Scrive“The Orphanage”: porte nascoste, grotte sommerse e forni dimenticati È una lunga caccia al tesoro questo film del 2007 diretto dallo spagnolo Juan Antonio Bayona (The Impossible, A Monster Calls, Jurassic World – Il regno distrutto). Come abbiamo già visto con The Others, gli scenari ...