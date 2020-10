Ristorante a fuoco. Fiamme all'Ostiense (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Fiamme sull'Ostiense, a fuoco un Ristorante. È successo questa mattina, intorno alle 4, dove otto squadre dei vigili del fuoco, tra le quali tre autobotti provenienti dalle sedi di Ostiense, La Rustica e Tuscolano II, sono intervenute al civico 137 di via Ostiense a seguito di incendio attività di ristorazione denominata "I Malavoglia". A lanciare l'allarme alla sala operativa dei vigili è stata la chiamata della Polizia di Stato. L'incendio è stato attaccato su più fronti per evitare la propagazione ad altre strutture. Per agevolare il lavoro del personale dei pompieri durante le operazioni di messa in sicurezza la zona interessata è stata interdetta al traffico. Tutt'ora sono in corso le operazioni di ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 28 ottobre 2020)sull', aun. È successo questa mattina, intorno alle 4, dove otto squadre dei vigili del, tra le quali tre autobotti provenienti dalle sedi di, La Rustica e Tuscolano II, sono intervenute al civico 137 di viaa seguito di incendio attività di ristorazione denominata "I Malavoglia". A lanciare l'allarme alla sala operativa dei vigili è stata la chiamata della Polizia di Stato. L'incendio è stato attaccato su più fronti per evitare la propagazione ad altre strutture. Per agevolare il lavoro del personale dei pompieri durante le operazioni di messa in sicurezza la zona interessata è stata interdetta al traffico. Tutt'ora sono in corso le operazioni di ...

