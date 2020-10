Programma F1 | orari e tv GP Emilia-Romagna 2020 | palinsesto Sky e TV8

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) E dopo Portimao, è tempo di Imola. Il Circus della F1 torna sul circuito dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, un luogo dove si è fatta la storia del Motorsport (l’ultima volta nel 2006, con il successo del tedesco Michael Schumacher su Ferrari). Un appuntamento particolare per via dell’organizzazione del weekend: un solo turno di prove libere sabato 31 ottobre, a precedere le qualifiche, poi domenica 1° novembre la gara. Un cambio di format dettato dalle circostanze, non certo dalla voglia di sperimentare. Viste le difficoltà negli spostamenti legate alle questioni Covid-19, non ci sarà il turno di libere del venerdì e si inizierà a girare solamente dal sabato. Una difficoltà in più per i piloti e le squadre, che dovranno trovare il feeling giusto sul layout del Santerno. Ci si presenta in una situazione di ...