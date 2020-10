Napoli, in manette tre narcos del clan Iadonisi: sotto chiave anche case e auto di lusso. I nomi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Napoli. Arrestati tre narcos del clan Iadonisi. La Squadra Mobile su delega della locale DDA ha eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal GIP nei confronti di tre persone. Sono gravemente indiziate di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Con il medesimo provvedimento cautelare la Procura ha disposto anche il il sequestro di beni immobili, autovetture e … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 28 ottobre 2020). Arrestati tredel. La Squadra Mobile su delega della locale DDA ha eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal GIP nei confronti di tre persone. Sono gravemente indiziate di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Con il medesimo provvedimento cautelare la Procura ha dispostoil il sequestro di beni immobili,vetture e … L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

puntomagazine : L’indagine ha consentito di ricostruire una pluralità di episodi di cessioni ingenti di stupefacente destinato alle… - MarcoGi63902800 : @PastoreFrance @luiselladb purtroppo, e sottolineo purtroppo, si ode anche il tintinnio delle manette (a Napoli due… - VincenzaSMF : @Zita73641884 @Giulia67837906 Si baciavano? E ci arrestano una ragazzetta a Napoli con il cane in manette? Polizia… - LaTorre1905 : #Napoli, trovato in possesso di #Droga: in manette 26enne #Cronaca #Cronaca - - Torrechannelit : Napoli – Trovato in possesso di droga, in manette 26enne -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli manette Napoli, in manette tre narcos del clan Iadonisi: sotto chiave anche case e auto di lusso. I nomi Teleclubitalia.it Ha il reddito di cittadinanza e spaccia eroina, arrestato

Era uscito dal carcere a luglio e aveva iniziato a percepire il reddito di cittadinanza. Però la polizia lo ha beccato a spacciare e per lui si sono riaperte le porte di Marassi. In manette è finito u ...

Col reddito di cittadinanza spaccia eroina, arrestato

In manette è finito un uomo di 43 anni, cittadino italiano. L'uomo è stato controllato ieri e nella sua stanza in affitto all'interno di un condominio in via Napoli, gli hanno trovato un pacco con ...

Era uscito dal carcere a luglio e aveva iniziato a percepire il reddito di cittadinanza. Però la polizia lo ha beccato a spacciare e per lui si sono riaperte le porte di Marassi. In manette è finito u ...In manette è finito un uomo di 43 anni, cittadino italiano. L'uomo è stato controllato ieri e nella sua stanza in affitto all'interno di un condominio in via Napoli, gli hanno trovato un pacco con ...