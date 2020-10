Marattin è di lotta e di governo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Oramai al governo è uno contro uno. Marattin a SkyTg24 collegato dal suo bell'ufficio pulito ed ordinato con tanto di bandiere che fanno tanto «uomo delle istituzioni» (stona tremendamente con il momento storico. Disagi e proteste in molte città italiane, cassonetti bruciati e tafferugli) commenta le parole di Zingaretti: «Inaccettabile presentarci un dpcm il giorno prima e chiederci di firmarlo senza obiettare. Ci spieghino, a noi di Italia viva, cosa hanno fatto sui trasporti, dato che la De Micheli è persona di fiducia di Zingaretti». Qualcuno gli dica però, che è al governo pure lui. (O come se stare al governo l'abbia prescritto il medico o il Virologo di turno.) Magari lo spieghino pure agli italiani che si ritrovano tutti i giorni a ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Oramai alè uno contro uno.a SkyTg24 collegato dal suo bell'ufficio pulito ed ordinato con tanto di bandiere che fanno tanto «uomo delle istituzioni» (stona tremendamente con il momento storico. Disagi e proteste in molte città italiane, cassonetti bruciati e tafferugli) commenta le parole di Zingaretti: «Inaccettabile presentarci un dpcm il giorno prima e chiederci di firmarlo senza obiettare. Ci spieghino, a noi di Italia viva, cosa hanno fatto sui trasporti, dato che la De Micheli è persona di fiducia di Zingaretti». Qualcuno gli dica però, che è alpure lui. (O come se stare all'abbia prescritto il medico o il Virologo di turno.) Magari lo spieghino pure agli italiani che si ritrovano tutti i giorni a ...

claudiazeni1 : RT @tempoweb: Marattin è di lotta e di governo #luigimarattin #italiaviva - tempoweb : Marattin è di lotta e di governo #luigimarattin #italiaviva - pemar2 : @Drogba172381242 @ricpuglisi @CottarelliCPI @GiampaoloGalli @matteorenzi @marattin @TNannicini @mara_carfagna… - Chiedonoperme : RT @luindriz: Contibuate a non fare la lotta all'evasione fiscale. Sono 100 miliardi. Lo chiedo per un amico - luindriz : Contibuate a non fare la lotta all'evasione fiscale. Sono 100 miliardi. Lo chiedo per un amico -

Ultime Notizie dalla rete : Marattin lotta Marattin è di lotta e di governo Il Tempo Marattin è di lotta e di governo

Oramai al governo è uno contro uno. Marattin a SkyTg24 collegato dal suo bell’ufficio pulito ed ordinato con tanto di bandiere che fanno tanto «uomo delle istituzioni» (stona tremendamente con il ...

Manovra, assegno unico per i figli da luglio, cig estesa fino a fine anno. Subito decreto anti-Covid

L’emergenza Covid fa accelerare la legge di Bilancio. La necessità di sostenere il Paese alle prese con la pandemia suggerisce al governo l’idea di varare un decreto legge, ...

Oramai al governo è uno contro uno. Marattin a SkyTg24 collegato dal suo bell’ufficio pulito ed ordinato con tanto di bandiere che fanno tanto «uomo delle istituzioni» (stona tremendamente con il ...L’emergenza Covid fa accelerare la legge di Bilancio. La necessità di sostenere il Paese alle prese con la pandemia suggerisce al governo l’idea di varare un decreto legge, ...