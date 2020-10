In Germania lockdown light per un mese dal 2 novembre. Merkel: “Situazione seria” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Germania lockdown per un mese dal 2 novembre novembre “È assolutamente chiaro che dobbiamo agire e adesso per evitare un’emergenza sanitaria nazionale”. Angela Merkel parla in conferenza stampa dopo l’incontro coi ministri-presidenti dei 16 Land tedeschi coi quali è stato concordato, come atteso, l’introduzione di un mini-lockdown su tutto il territorio nazionale da 2 novembre per un mese. “Misure dure”, ha anticipato la Cancelliera, che hanno un unico obiettivo: quello di appiattire la curva limitando il più possibile i contatti per consentire alle famiglie di trascorrere insieme il Natale. Restrizioni necessarie in un Paese che, per stessa ammissione della ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 ottobre 2020)per undal 2“È assolutamente chiaro che dobbiamo agire e adesso per evitare un’emergenza sanitaria nazionale”. Angelaparla in conferenza stampa dopo l’incontro coi ministri-presidenti dei 16 Land tedeschi coi quali è stato concordato, come atteso, l’introduzione di un mini-su tutto il territorio nazionale da 2per un. “Misure dure”, ha anticipato la Cancelliera, che hanno un unico obiettivo: quello di appiattire la curva limitando il più possibile i contatti per consentire alle famiglie di trascorrere insieme il Natale. Restrizioni necessarie in un Paese che, per stessa ammissione della ...

