Germania, prezzi import-export in recupero a settembre (Di mercoledì 28 ottobre 2020) (Teleborsa) – Recuperano i prezzi import in Germania a settembre. Il dato, comunicato l’Ufficio Federale di Statistica della Germania (DESTATIS), ha registrato un incremento mensile dello 0,3% dopo il +0,1% di agosto. Il dato risulta superiore al consensus (-0,3%). Su base annuale si registra un decremento del 4,3%, rispetto al -4% indicato il mese precedente, ma migliore del -3,8% atteso. Al netto dei prodotti petroliferi e minerari, i prezzi sono scesi dell’1,9% su base annua. Per quanto riguarda i prezzi alle esportazioni, si è registrato un incremento dello 0,1% su mese, mentre si evidenzia un calo dell’1,1% rispetto allo stesso periodo di un anno prima. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 ottobre 2020) (Teleborsa) – Recuperano iin. Il dato, comunicato l’Ufficio Federale di Statistica della(DESTATIS), ha registrato un incremento mensile dello 0,3% dopo il +0,1% di agosto. Il dato risulta superiore al consensus (-0,3%). Su base annuale si registra un decremento del 4,3%, rispetto al -4% indicato il mese precedente, ma migliore del -3,8% atteso. Al netto dei prodotti petroliferi e minerari, isono scesi dell’1,9% su base annua. Per quanto riguarda ialle esportazioni, si è registrato un incremento dello 0,1% su mese, mentre si evidenzia un calo dell’1,1% rispetto allo stesso periodo di un anno prima.

NuovaScintilla : 27/10/20. La chiusura dei ristoranti alle 18, come pure il freno alle esportazioni (specie con Svizzera, Austria e… - FordaqItalia : I prezzi del pellet in Germania aumentano leggermente in ottobre*. Il prezzo del pellet di legno in - Osserv_Impresa : Eurotech, focus sulle partnership per gestire la rivoluzione digitale: Il gruppo vuole realizzare nuovi accordi con… - fisco24_info : Eurotech, focus sulle partnership per gestire la rivoluzione digitale: Il gruppo vuole realizzare nuovi accordi con… - PaoloLuraschi : -Usa:bilancia commerciale beni settembre -Usa:scorte dettaglio settembre •Giovedì 29 ottobre -Giappone:vendite a… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania prezzi Germania, prezzi import-export in recupero a settembre Il Messaggero Germania, prezzi import-export in recupero a settembre

(Teleborsa) - Recuperano i prezzi import in Germania a settembre. Il dato, comunicato l'Ufficio Federale di Statistica della Germania (DESTATIS), ha registrato un incremento mensile dello 0,3% dopo il ...

Asia-Pacific contrastata. Nikkei 225 in declino dello 0,29%

Dopo una seduta contrastata per Wall Street (unico in positivo dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq, apprezzatosi martedì dello 0,64%), la tendenza mista è proseguita alla riapertura degli s ...

(Teleborsa) - Recuperano i prezzi import in Germania a settembre. Il dato, comunicato l'Ufficio Federale di Statistica della Germania (DESTATIS), ha registrato un incremento mensile dello 0,3% dopo il ...Dopo una seduta contrastata per Wall Street (unico in positivo dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq, apprezzatosi martedì dello 0,64%), la tendenza mista è proseguita alla riapertura degli s ...