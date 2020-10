Germania, Merkel: 'Dal 2 novembre è lockdown, servono misure dure' (Di mercoledì 28 ottobre 2020) in si pensa ad un light: il quotidiano Bild ha anticipato ciò che nelle ore seguenti ha detto la cancelliera : 'Scatterà dal 2 novembre un lockdown light per tutto il mese valido per l'intero ... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) in si pensa ad un light: il quotidiano Bild ha anticipato ciò che nelle ore seguenti ha detto la cancelliera : 'Scatterà dal 2unlight per tutto il mese valido per l'intero ...

fanpage : La Germania va verso un nuovo lockdown - Agenzia_Ansa : La cancelliera Angela Merkel aumenta la pressione sulla necessità di ulteriori sterzate anti-Covid in Germania. In… - fattoquotidiano : Coronavirus, Francia e Germania pensano a nuove restrizioni. “Merkel chiuderà bar e ristoranti. Macron verso lockdo… - Andre_naaa : RT @colvieux: #Merkel in diretta ora : chiusura di bar, ristoranti, pub, discoteche locali notturni, teatri, cinema #Germania come #dpcm It… - Andre_naaa : RT @colvieux: Nuove regole #Germania #Merkel in diretta -