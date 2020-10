Franca Follesa | voglio la verità sulla morte di mio figlio | aiutateci

Leggi su dilei

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Daniele Papa aveva ventitré anni e un sogno, diventare pilota come suo padre. Per questo appena finito il lockdown aveva ripreso le lezioni di volo, perché lui desiderava una vita “vista cielo”. Daniele è morto il 25 maggio 2020, durante l’esercitazione di un volo, il piccolo aereo su cui viaggiava è precipitato nel Tevere e si è inabissato. Il pilota che era con lui racconta che per ben due volte ha provato a disinserire la cintura mentre stavano per affondare e dopo, gettandosi sott’acqua. Ma non c’è stato nulla da fare. Adesso chiudete gli occhi ed immaginate la scena dal punto di vista dei genitori.e Mario sono a casa, il papà per abitudine segue i voli delin tempo reale tramite un’applicazione, Fly radar 24, a un certo punto la rotta del ...