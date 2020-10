Dpcm, protesta al contrario, tabaccaia chiude: “Perché un caffè no e un gratta e vinci sì?” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Nonostante il Dpcm le consentirebbe di restare aperta anche oltre le ore 18, una tabaccaia di Torino, decide di chiudere. In questi giorni si susseguono le proteste – in tutta Italia – contro l’ultimo Dpcm firmato domenica 24 ottobre dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ciò ch, più di tutto, sta sollevando le piazze sono … L'articolo Dpcm, protesta al contrario, tabaccaia chiude: “Perché un caffè no e un gratta e vinci sì?” proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Nonostante ille consentirebbe di restare aperta anche oltre le ore 18, unadi Torino, decide dire. In questi giorni si susseguono le proteste – in tutta Italia – contro l’ultimofirmato domenica 24 ottobre dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ciò ch, più di tutto, sta sollevando le piazze sono … L'articoloal: “Perché un caffè no e unsì?” proviene da Leggilo.org.

trash_italiano : A Torino: il #Dpcm non piace, quindi si va alla protesta e con l’occasione si svaligia un negozio di Gucci ?? voi ch… - Agenzia_Ansa : La polizia a #Pesaro fa irruzione in un #ristorante e trova 90 persone a #tavola, #cena di protesta contro il #dpcm… - repubblica : Giornalista di Repubblica minacciata: inchiesta sul segretario di Forza Nuova organizzatore della protesta contro i… - MariaPiaRagosa : RT @msgelmini: In tutta Italia la protesta pacifica di gestori di bar, ristoranti, pub, lavoratori nel settore catering e banqueting. Non c… - AngeloRindone : RT @ilciccio67: Pensava che gli dessero da mangiare ... -