Crash Bandicoot: On the Run per mobile ha una finestra di lancio e promette oltre 100 ore di gameplay (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Crash Bandicoot: On the Run, il prossimo gioco per mobile di Activision dedicato al famoso eroe, sarà lanciato nella primavera del 2021.Activision ha annunciato la finestra di lancio tramite l'account Twitter ufficiale del gioco, insieme a un video e alla promessa che il titolo offrirà "oltre 100 ore di gioco".Saranno presenti 50 boss in 12 mondi, ha aggiunto Activision. Crash Bandicoot: On the Run è stato individuato per la prima volta tramite una pubblicità su Facebook a febbraio, prima del lancio graduale in alcune regioni ad aprile. Activision ha ufficialmente nominato il gioco e lo ha annunciato in via ufficiale a luglio.

