Covid, Conte: 'Nessun lockdown imminente, aspettiamo effetti Dpcm' (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il premier Giuseppe Conte ha smentito le voci di un lockdown nazionale imminente e, durante il suo incontro con i sindacati, ha spiegato: 'Diamo il tempo alle misure restrittive appena approvate di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il premier Giuseppeha smentito le voci di unnazionalee, durante il suo incontro con i sindacati, ha spiegato: 'Diamo il tempo alle misure restrittive appena approvate di ...

