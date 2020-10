Covid, app Immuni: notifiche di esposizione raddoppiate in una settimana (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Le notifiche di possibile esposizione al Covid-19 inviate dall'app Immuni sono quasi raddoppiate in una settimana, passando dalle 19.485 del 20 ottobre alle 36.231 del 26 ottobre. Lo riferisce ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ledi possibileal-19 inviate dall'appsono quasiin una, passando dalle 19.485 del 20 ottobre alle 36.231 del 26 ottobre. Lo riferisce ...

MediasetTgcom24 : Covid, app Immuni: notifiche di esposizione raddoppiate in una settimana #Coronavirusitalia - PaolaPisano_Min : Italia, Germania e Irlanda sono da oggi i primi Paesi dell’UE a garantire interoperabilità delle app di rilevazione… - jhullypeereira : RT @MediasetTgcom24: Covid, app Immuni: notifiche di esposizione raddoppiate in una settimana #Coronavirusitalia - Ulss_Scaligera : ?? TAMPONI RAPIDI PER COVID-19: INDICAZIONI DELL'ULSS 9 AI CITTADINI ?? L’accesso ai punti tamponi della provincia d… - AmoreAffari : RT @MediasetTgcom24: Covid, app Immuni: notifiche di esposizione raddoppiate in una settimana #Coronavirusitalia -