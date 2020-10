Control Ultimate Edition – Cloud Version è ora giocabile in streaming su Nintendo Switch! (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Per la prima volta in assoluto, 505 Games e Remedy Entertainment mettono a disposizione Control per gli utenti Nintendo Switch, con la Control Ultimate Edition – Cloud Version. Come annunciato nel Nintendo Direct Mini: Partner Showcase, Control Ultimate Edition – Cloud Version è ora disponibile sul Nintendo eShop, dove i giocatori possono acquistarlo e averne accesso illimitato per €39,99. Control Ultimate Edition – Cloud Version è l’esperienza completa di Control, incluso il gioco base originale, entrambe ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Per la prima volta in assoluto, 505 Games e Remedy Entertainment mettono a disposizioneper gli utentiSwitch, con la. Come annunciato nelDirect Mini: Partner Showcase,è ora disponibile suleShop, dove i giocatori possono acquistarlo e averne accesso illimitato per €39,99.è l’esperienza completa di, incluso il gioco base originale, entrambe ...

