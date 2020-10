Can Yaman, militare, abbraccia la mamma: look incredibile (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Can Yaman ha dovuto prestare il servizio militare nel suo Paese. Un look davvero diverso a quello con cui siamo abituati a vedere l’attore più desiderato. Non solo le due serie tv, Bitter Sweet e DayDreamer, ma Can Yaman ha dovuto sottoporsi anche agli obblighi di leva: il giovane attore/avvocato ha svolto in Turchia il servizio militare Can Yaman, capelli corti e divisa militare L’attore turco haArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Canha dovuto prestare il servizionel suo Paese. Undavvero diverso a quello con cui siamo abituati a vedere l’attore più desiderato. Non solo le due serie tv, Bitter Sweet e DayDreamer, ma Canha dovuto sottoporsi anche agli obblighi di leva: il giovane attore/avvocato ha svolto in Turchia il servizioCan, capelli corti e divisaL’attore turco haArticolo completo: dal blog SoloDonna

MediasetPlay : Innamorati nella serie tv DayDreamer, i due attori turchi nella vita hanno un ottimo rapporto e sperano di lavorare… - itsmc17 : RT @fvnzioniamo: luca: 'ma chi se ne frega degli egizi e dei turchi chi se li caga so tutti morti' can yaman: ?????? #ilcollegio - AnnaVozza2 : *Can Yaman* A volte il silenzio è fonte di grande forza, più è assordante e più fa rumore.. Good morning my king… - SilvanaMireill1 : @CanYamanNews Meraviglioso! Attraverso il personaggio Ferit Aslan ho scoperto e amato Can Yaman per la prima volta… - irina52844348 : RT @canyamanitalian: ??? CAN YAMAN A C'È POSTA PER TE ?? La nuova edizione del programma televisivo #CePostaPerTe di #Canale5 condotto da… -