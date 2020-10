Torta di mele e marmellata: ricetta veloce e soffice, una vera delizia! (Di martedì 27 ottobre 2020) Si sa, la Torta di mele e marmellata è uno dei dolci più irresistibili della cucina tradizionale! La ricetta che v presenteremo oggi, è così soffice che vi conquisterà al primo morso. Perfetta da consumare al mattino con una tazza di caffè e latte, o come merenda nel pomeriggio insieme ad una tazza di tè. Inoltre, è ideale sia per i grandi che per i più piccini! Il segreto di questa ricetta è la marmellata… alle ciliegie! La Torta alle mele è un dessert davvero versatile, che si può arricchire e decorare con tantissimi ingredienti diversi! Ecco la ricetta morbidissima della Torta di mele con ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 27 ottobre 2020) Si sa, ladiè uno dei dolci più irresistibili della cucina tradizionale! Lache v presenteremo oggi, è cosìche vi conquisterà al primo morso. Perfetta da consumare al mattino con una tazza di caffè e latte, o come merenda nel pomeriggio insieme ad una tazza di tè. Inoltre, è ideale sia per i grandi che per i più piccini! Il segreto di questaè la… alle ciliegie! Laalleè un dessert davvero versatile, che si può arricchire e decorare con tantissimi ingredienti diversi! Ecco lamorbidissima delladicon ...

poseey_ : Io che preparo un torta di mele ?? e mentre è in forno a cuocere faccio esercizio ?? - claradistaso : RT @giornaledelcibo: Tra i fan delle torte di mele, noi siamo sicuramente quelli in prima fila. Ecco perché abbiamo deciso di proporvi ben… - pelleimpura : @domthewizard Faccio una torta di mele e gliela lascio sul pianerottolo. - giornaledelcibo : Tra i fan delle torte di mele, noi siamo sicuramente quelli in prima fila. Ecco perché abbiamo deciso di proporvi b… - Alf3rret : RT @mikogat: Possiamo levare questa cazzo di cannella dalla torta di mele? Possiamo far estinguere per sempre la cannella in generale? Gra… -

Ultime Notizie dalla rete : Torta mele La ricetta della torta di mele con frutta secca e cannella BolognaToday Alla ricerca di un dolce leggero sulla nostra tavola, non può mancare la torta Margherita

Sfogliare le ricette alla ricerca di un dessert che sappia essere gustoso, ma anche poco calorico, non è mai cosa facile. Crostata e torta di mele ...

Da provare assolutamente la semplice torta al limoncello per un inebriante momento di gusto

La ricetta che la redazione di ProiezionidiBorsa vuole proporre in questo spazio ha sicuramente il gusto fresco del limone. Preparare la semplice torta al ...

Sfogliare le ricette alla ricerca di un dessert che sappia essere gustoso, ma anche poco calorico, non è mai cosa facile. Crostata e torta di mele ...La ricetta che la redazione di ProiezionidiBorsa vuole proporre in questo spazio ha sicuramente il gusto fresco del limone. Preparare la semplice torta al ...