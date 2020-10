Torna la truffa SMS del gruppo ISP con contatto dal finto numero verde Intesa Sanpaolo (Di martedì 27 ottobre 2020) C’è da stare molto attenti per il gran ritorno della truffa SMS del gruppo ISP in questa ultima parte di ottobre. Si tratta di un tentativo di frode che sfrutta il nome dell’istituto Intesa Sanpaolo e dunque miete numerose vittime. L’aggravante dell’ultima ondata proprio del raggiro è che al messaggio giunto a numerosi italiani si associa anche il tentativo di contatto di quello che sembra essere a tutti gli effetti il numero verde della banca ma così non è. Della truffa SMS del guppo ISP abbiamo già parlato sulle pagine di OM non più tardi di fine settembre. Anche in quel caso c’era stata una copiosa ondata di messaggi con l’intento di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 27 ottobre 2020) C’è da stare molto attenti per il gran ritorno dellaSMS delISP in questa ultima parte di ottobre. Si tratta di un tentativo di frode che sfrutta il nome dell’istitutoe dunque mietese vittime. L’aggravante dell’ultima ondata proprio del raggiro è che al messaggio giunto asi italiani si associa anche il tentativo didi quello che sembra essere a tutti gli effetti ildella banca ma così non è. DellaSMS del guppo ISP abbiamo già parlato sulle pagine di OM non più tardi di fine settembre. Anche in quel caso c’era stata una copiosa ondata di messaggi con l’intento di ...

